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Президент России Владимир Путин поздравил известного поп-артиста Филиппа Киркорова в полувековым юбилеем, а также подписал указ о награждении певца орденом Почета.
"Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства", — цитирует пресс-служба Кремля поздравительную телеграмму президента в адрес Киркорова.
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Также глава государства отметил неординарные вокальные данные и энергию артиста, которые помогают ему участвовать в разного рода проектах и в целом заниматься любимым делом.
Указ о награждении Филиппа Киркорова орденом Почета президент подписал в связи с тем, что певец внес большой вклад в развитие искусства в стране, а также за "многолетнюю плодотворную деятельность".
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