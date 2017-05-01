Фото: chita.ru
Традиционные первомайские митинги и прочие мероприятия в центре Барнаула станут причиной перекрытия движения.
Так, с 09:00 до 12:00 в связи с проведением митинга профсоюзов будет перекрыта площадь Сахарова на участке от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.
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Кроме того, движение ограничат и на главной транспортной артерии краевой столицы – проспекте Ленина. Здесь из-за проведения легкоатлетической эстафеты перекроют движение на отрезке от проспекта Строителей до улицы Гоголя.
Ограничение на Ленинском будет действовать с 10:00 до 14:00. Из-за этого множество автобусных маршрутов, которые обычно ходят по главному проспекту города, будут пущены в объезд — по проспектам Комсомольскому и Красноармейскому.
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Так что автомобилистам во избежание неудобств, наверное, лучше не выезжать в центральную часть города в этот день.
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