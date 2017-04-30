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Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что нужно сделать в стране, чтобы люди охотно ходили на выборы.
Сей вопрос он затронул в интервью RT. Высказывая свое мнение на этот счет, музыкант подчеркнул: "Выборы нужно организовывать, нужно делать шоу".
Далее Шнуров посетовал на то, что в нашей стране постоянно что-то копируют, пытаются дать ответ Голливуду и делают все под "кальку".
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"Ну возьмите кальку выборов. Сделайте выборы интересными. Людям нужен интерес. Что, формально что-ли? Пришли на выборы, отметились и ушли? Нет! Сделайте интересно! И люди пойдут!", — призвал артист.
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