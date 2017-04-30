Фото: vk.com/barneos22
Подземный переход, который расположен в Барнауле под Павловским трактом в районе улицы Панфиловцев, переживает не самые лучшие времена – как сообщают горожане, здесь активно орудуют вандалы.
"Беда с подземным переходом под Павловским трактом в районе Панфиловцев. Уже не первый год все киоски в нем заброшены, а последнее время вандалы бьют витрины и гадят внутри. Сегодня все стало еще хуже. Три вандала стали разбирать киоски в поисках цветмета", — сообщил в паблике Barnaul 22 горожанин.
По его словам, сейчас в переходе нерадостная картина — осколки стекла, горы мусора и висящие провода с потолка.
Также автор заметки отмечает, что двоих "охотников" за цветметом задержал наряд полиции.
"Нужно очистить это место от мусора и восстановить его. Чтобы люди, а самое главное дети, смогли вновь ходить по нему без неудобств", — подчеркивает автор поста.
Напомним, что в еще более удручающем состоянии находится подземный переход на проспекте Космонавтов.
Комментарии
А что такого? Всем Вам удачи!!! Вы там держитесь!!!!!!!!!!!!!!!
Пока у нас такой премьер-министр с его воровским правительством ничего лучшего у нас не будет!!!
Богданыч пытается для Края лучше сделать, но федеральных инвестиций не хватает.
>Уже не первый год все киоски в нем заброшены
да ещё осенью там люди торговали, а потом всех оттуда выгнали.