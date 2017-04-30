Фото: london-life.ru
Представители исламистских организаций готовят в Лондоне две террористические атаки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Sunday Times.
По данным британского издания, правоохранительные органы отслеживают планы радикалов.
"Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы тщательно отслеживаем", — заявил высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.
По словам источника газеты, полиция усилила меры безопасности в столице. Силовики полагают, что экстремисты связаны с запрещенными на территории РФ "Исламским государством" или "Аль-Каидой".
Напомним, что 22 марта этого года в Лондоне был совершен теракт. Сначала террорист на автомобиле давил пешеходов на Вестминстерском мосту, а после с ножом в руках напал на полицейских у здания парламента.
Жертвами атаки стали пять человек. Еще десятки были ранены. Террорист был ликвидирован.
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