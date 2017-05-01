Фото: vk.com/barneos22
Снегопады, о которых предупреждали синоптики, прошли в Алтайском крае вечером 30 апреля.
Фотографии вернувшейся зимы в социальных сетях активно обсуждают пользователи интернета.
Так, в первую очередь, снег затронул южные районы края, а в частности Белокуриху и Солонешенский район.
"Рано радовались тёплой весне. Подписчики пишут, что в Белокурихе валит снег, а также на трассах края метель", — говорится в заметке в паблике Barnaul22.
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Некоторые жители региона шутят по поводу того, что рано "переобули" свои автомобили.
Комментарии
А завтра отопление решили отключить! Умники у нас в администрации!
а в Гондурасе его даже не включали, во где жесть
Кому холодно разожгите костер, давно пора отключить отопление, надоело платить за то, что обогреваем улицу.