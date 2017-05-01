Третьим, самым массовым и содержательным первомайским митингом в Барнауле в холодный и снежный день был митинг алтайских профсоюзов. Участие в нем приняло, по оценкам корреспондента ИА "Амител" около 2,5 тысяч человек. Организаторы заявляли до пяти тысяч человек, но несмотря на мокрый снег и ветер акция была многолюдной. Основная масса пришедших — это все же представители профсоюзов. В толпе виднелись флаги партии "Единая Россия", которая отдельных партийных мероприятий в это день не проводит.
Митинг начался в 10 утра на площади Сахарова, ради чего она была перекрыта для движения транспорта на несколько часов.
Если в прошлом году подобное первомайское мероприятие прошло только силами Крайсовпрофа, то теперь митингующим и места дали побольше, и на сцену пустили, где традиционно проходят только городские мероприятия.
Среди выступавших был даже председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, глава регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко. Он дипломатично отметил, что рынок труда в регионе переживает не лучшие времена, однако "федеральная и краевая власть делают многое для того, чтобы облегчить напряженную социальную ситуацию".
"Краевые власти прилагают все усилия для увеличения производства, создания новых мест, для вывода заработной платы из тени", — сказал он и добавил, что вместо противостояния и борьбы надо развивать солидарность и партнерство, а также сохранять оптимизм.
Выступление председателя Алтайского объединения профсоюзов Владимира Бабушкина было менее оптимистичным.
"Тонкий слой богатых становится еще богаче, а абсолютное большинство населения вынуждено бороться за выживание", — сказал он.
Бабушкин говорил о необходимости повышения реальной заработной платы, увеличения государственной гарантии по оплате труда, выполнения указов президента в части повышения зарплаты бюджетников, но без искусственного занижения целевых показателей и махинаций с методикой подсчета, обеспечения доступа предприятий реального сектора экономики к финансовым ресурсам, ужесточения санкции к бизнесу за анти-профсоюзную политику.
Остальные представители профсоюзов были менее дипломатичными.
"В последние годы нашем государством были сделаны определенные шаги, чтобы хоть как-то подойти к справедливой оценке труда, но, к сожалению, жесточайший рост цен, снижение реальных доходов и льгот вновь отбросило алтайского учителя на обочину достойного, безбедного существования", — сказала председатель Тальменской районной организации профсоюза сферы образования Наталья Дегтярева.
Представитель медицинского профсоюза Николай Доровских обратил внимание на тяжелый труд врачей и медсестер, которые для выживания работают на полторы-две ставки и сразу в нескольких медицинских учреждениях.
Традиционно по итогам митинга участники приняли резолюцию.
Также в этот день митинги проходят в Бийске, Рубцовске, Змеиногорске, Шипуновском районе.
О том, как прошел профсоюзный Первомай в 2016 году, читайте в материале "Митинг алтайских профсоюзов 1 мая в Барнауле собрал более 450 человек".
Комментарии
Профсоюзы как и три парламентские партии поют в унисон с КПСС (ЕР) и фактически предали интересы трудящихся у угоду партии власти. Как можно на таком мероприятии пиарить хлопца, который выражает интересы олигархата...
1.05.2017 14:14
Алекс
Кому-то пиар, а кому-то зеленка. Всё по делам его.
1.05.2017 14:20
- гость -
Вы ещё напишите, как на воротах Бухенвальда, "Каждому своё"!
Бюджетникам? А работягам? А особенно на селе? Что за дискриминация?
"Каждом свое" - это фрагмент из фразы Цицерона.
Не блещите здесь своей неграмотностью.
1.05.2017 14:30- гость -Бюджетникам? А работягам? А особенно на селе? Что за дискриминация?00----------------------так не требуют, значит не надо