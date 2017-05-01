Алтайские справедлироссы провели 1 мая шествие и митинг в центре Барнаула. Начавшийся дождь не позволил выступать слишком долго. Участие в мероприятиях партии, по оценкам корреспондента ИА "Амител" приняло около 300 человек.
Шествие "Справедливой России" началось в 9 утра от площади Октября, откуда 30-ю минутами ранее шествием пошли коммунисты. В 9:30 "СР" провела небольшой митинг на площади Ветеранов.
По словам Секретаря Бюро регионального отделения партии Владислава Вакаева, в этом году было принято отказаться от традиционной маёвки, "потому что не до веселья". Напомним, что 1 мая 2016 года "Справедливая Россия" отметила в Барнауле песнями и плясками.
"Сразу после выборов, как мы и предупреждали, партия власти начала наступление на права и свободы людей: это законы об урезании социальных льгот, оптимизация учреждений здравоохранения и образования. И все это на фоне непомерного роста цен и тарифов", — сказал Вакаев.
Он и остальные выступающие потребовали реального роста доходов населения, борьбы с коррупцией, принятия законов, которые предлагает "Справедливая Россия".
Депутат АКЗС Александр Молотов напомнил, что именно справороссы уже не один год добиваются расширения льгот "детям войны".
Депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых сказала с трибуны об "убийственной дешевизне труда, безработице, коммунальном и налоговом удушье".
"Есть два варианта: смириться или бороться. Я думаю, что мы с вами будем бороться, мы одна команда", — призвала она.
Комментарии
Справедливая Россия спойлер Едросов
за справедливость могли бы и подольше помитинговать
Амик, а что молчим про митинги против надоевшего путина по всей стране?
1.05.2017 12:34
- гость -
Амик, а что молчим про митинги против надоевшего путина по всей стране?
А подскажи альтернативу Путину, умник.
1.05.2017 12:34
- гость -
Очнись, седня 1 мая. Седня митинги должны быть по регламенту, и не против, а наоборот "за". Даже коммунисты вышли поддержать Россию.
А подскажи альтернативу Путину, умник.
Медведев показал, что любой дурак может.