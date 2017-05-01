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Гражданина Австрии, подозреваемого в совершении военных преступлений на Донбассе, задержали польские спецслужбы, передает ТАСС.
25-летнего мужчину подозревают в том, что он, сражаясь на стороне украинских сил, совершал убийства безоружных ополченцев и гражданских лиц. Обвинение ему было предъявлено заочно.
Представитель прокуратуры уточнил, что мужчина воевал "не на стороне пророссийских сепаратистов, а на украинской стороне". Мужчину задержали в поселке Дорогуск на территории Польши, когда он пытался в очередной раз отправиться на Украину.
Отмечается и то, что задержанного подозревают и в незаконном обороте наркотических средств.
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