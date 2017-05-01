Фото: из архива Amic.ru
Более 600 приусадебных участков и около сотни жилых домов остаются подтопленными в Алтайском крае паводковыми водами.
Так, по состоянию на вечер 30 апреля в регионе был подтоплен 641 участок, 90 жилых домов, в которых проживают 236 человек, из них 38 детей.
"На ликвидации последствий подтопления на территории Алтайского края задействованы 260 человек и 74 единицы техники", — указывают в ГУ МЧС по региону.
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Напомним, что в ближайшее время в Алтайском крае ожидается приход второй волны паводка, которая, как известно, является наиболее тяжелой.
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