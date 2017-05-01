Фото: baltnews.ee
Члены российского мотоклуба "Ночные волки" не сумели попасть в Польшу для проведения традиционных мероприятий, посвященных памяти красноармейцев, погибших при освобождении Европы от фашистов.
Как передает ТАСС, в итоге на прошедших в Польше церемониях присутствовали лишь представители европейских отделений "волков". По словам члена мотоклуба Евгения Строгова, российских мотоциклистов не пропустили через границу в связи с некими подозрениями в причастности к экстремистской организации.
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Отметим, что маршрут участников мотопробега "Дороги Победы — на Берлин" проходит через такие города, как Смоленск, Минск, Варшава, Братислава и Дрезден. Главные же мероприятия пройдут в Берлине 9 мая.
Комментарии
это уже было год тому назад
Провезти через границу красный флаг Победы над фашисткой Германией считается экстремизмом.Эк их косоротит от красного куска материи.
Да ни кого не косоротит. Просто люди понимают, что от былого величия у страны победившей фашизм ничего не осталось. А чью то сторону принимать нужно, вот и принимают сторону сильного.... Если бы у нас в стране все было бы на самом деле, как кисель - рупор кремля поет - с цветами встретили бы.
Правильное решение польских властей.
Пусть переоденутся в проституток
- гость -
Провезти через границу красный флаг Победы над фашисткой Германией считается экстремизмом.Эк их косоротит от красного куска материи.
А че тогда кусок материи красной поменяли на кусок полосатой?
Экстремизм это когда "волки-тряпочные" по ночам людям спать мешают своими "серунами"