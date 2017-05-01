Фото: mirovaja.ru
Паводок разрушил дорогу "Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовешенка" на территории Завьяловского района Алтайского края.
Об этом сообщили в Алтайавтодоре. "В связи с паводковой ситуацией произошло разрушение дороги "Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовешенка" на 104 километре в Завьяловском районе. Движение осуществляется по альтернативному проезду "Завьялово-Овечкино-Гонохово" для автотранспорта массой до пяти тонн", — указывают в дорожном ведомстве.
Также из-за паводка продолжает действовать ограничение на дороге "Алейск-Безголосово-а/д К-13" для движения по мосту через реку Алей в Алейском районе.
Кроме того, на подъезде к Листвянке в Топчихинском районе проехать можно лишь на транспорте высокой проходимости. Такая же ситуация в Солтонском районе на дороге "Ненинка-Новая Ажинка".
По мосту через реку Курья на 105 километре дороги "Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики Казахстан"организовано реверсивное движение транспортных средств по одной полосе общей массой до 15 тонн.
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