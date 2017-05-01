Фото: Amic.ru, vk.com/barneos22
Мокрый снег накрыл Барнаул утром в понедельник, 1 мая.
Напомним, что снег начался в Алтайском крае еще вечером 30 апреля. В первую очередь осадки прошли в южных районах.
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Однако снежная погода не обошла и краевую столицу. С самого утра в Барнауле шел дождь, который затем перешел в мокрый снег.
Комментарии
Кто нибудь знает , где собаку можно помыть?
В химчистку сдай, да и делов то.
1.05.2017 10:52 болезный! надень собаку на палку (только не как панин!) и сходи на монстрацию - ведь сегодня 1 мая вальпургиева ночь ( ведьмы устраивают шабаш в горах ну где у гитлера дача Шабаш ведьм в горах ... это повод для настоящего веселья в Германии, в Гарцких горах) ===== там тебе с собакой полицаи бока отчистят резиновыми демократизаторами