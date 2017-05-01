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Ставки по потребительским кредитам на величину до 4 процентных пунктов снизил с 1 мая Сбербанк, передает РИА Новости.
Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц будет составлять 12,9% годовых, а по необеспеченному — 13,9% годовых.
Ставка по потребительскому кредиту военнослужащим — участникам "военной ипотеки", ставка с обеспечением будет составлять 13,5% годовых, без обеспечения – 14,5% годовых.
Физлицам, ведущим личное подсобное хозяйство, процентная ставка составит 17% годовых. Также Сбербанк вводит дополнительный дисконт в размере 1 п.п. за использование сервиса "Сбербанк Онлайн".
Ожидается, что в ближайшее время ставки по кредитам снизят и другие крупные финансовые организации страны.
Комментарии
Кредиты с поручителями ещё кто-то берёт? Кто-то сейчас ещё поручается?
1.05.2017 11:45
- гость -
Раньше было, и не только родня поручалась, но и друзья-знакомые, последние нередко "попадали" (знаю случаи), а сейчас уже и так все потенциальные поручители/заемщики закредитованы. В последние годы народ умудрялся просто брать кредиты на родню (дети, родители, снохи/зятья и т.д.).