Фото: smotra.ru
Житель Новоалтайска 1992 года рождения попал под уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере – полиция изъяла у него почти 400 граммов марихуаны.
В ГУ МВД по Алтайскому краю отмечают, что наркотические вещества были найдены в надворных постройках на территории усадьбы задержанного.
"Все вещество было изъято и направлено на исследование, которое установило, что это марихуана общей массой около 400 граммов", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Полицейским молодой человек рассказал, что дикорастущую коноплю он собрал осенью прошлого года на окраине города для собственного потребления.
Комментарии
Полицейским молодой человек рассказал, что дикорастущую коноплю он собрал осенью прошлого года на окраине города для собственного потребления....
всё менты сдавайтесь, (для себя мужик собирал)
для собственного потребления... У моего соседа по гаражу веник из конопли хотели как наркотик для личного потребления провести...
Он же ботаник, изучал флору окраин Новоалтайска
не настоящие мусора впаяли 228 за не настоящие наркотики