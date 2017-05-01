Фото: horizonkomdichterbij.nl
Попадание самолета "Аэрофлота" в "воздушную яму" привело к тому, что пострадали не менее 20 пассажиров.
Как передает ТАСС, об инциденте на борту авиасудна, следовавшего из Москвы в Бангкок, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.
"У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне и иностранцы", — сказал господин Соснов.
Он также уточнил, что попадание самолета в "воздушную яму" произошло в тот момент, когда лайнер уже подлетал к Бангкоку и снижался.
Дипломат предположил, что пострадали те пассажиры, которые не были пристегнуты.
Комментарии
пересрались наверное
Ну вот, первый "культурный" отметился в комментах )))