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Группа канадских военных прибыла в Латвию в целях строительства базы НАТО, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на CBC.
В состав подразделения пошли 50 человек. Их командир Крис Коттон заявил, что планирует построить "небольшой городок для 500 солдат", в котором будет все необходимое для длительного пребывания.
Напомним, ранее на латвийском полигоне в Адажи состоялись Международные ежегодные учения НАТО Summer Shield. В них приняли участие более 1,2 тысячи бойцов.
Отметим и то, что силы альянса продолжают укреплять свои позиции в Европе в целях "отражения возможной российской агрессии".
Комментарии
Зря только деньги потратят, одним Искандером все и разрушится
какой эскандер... там танка хватит