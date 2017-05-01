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Президент США Дональд Трамп рассказал, когда его сын Бэррон и супруга Меланья переедут в Белый дом.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Washington Times, американский лидер подтвердил, что его родные переберутся в Вашингтон летом.
"У меня есть сын, он маленький мальчик, ему только что исполнилось 11 лет. Ему придется перейти в другую школу. Он любит играть в футбол в своей команде в Нью-Йорке, у него там все друзья, и ему придется оставить эту команду. Мы не хотели, чтобы это было в середине сезона", — заявил глава Белого дома.
Также Трамп отметил, что первые 100 дней нахождения у власти были для его семьи "серьезным бременем" и отметил, что его близкие подвергались нападкам прессы.
При этом президент подчеркнул, что его жена великолепно справляется со статусом первой леди государства.
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