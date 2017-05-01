Фото: altairegion22.ru
Власти Алтайского края надеются на увеличение количества туристов в регионе по мере приближения кульминации сезона отдыха.
Так, руководитель регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров отметил, что турпоток в этом году будет нарастать, поскольку пик сезона еще не наступил.
Ситуацию прокомментировал и сенатор от края Михаил Щетинин, побывавший накануне на цветении маральника.
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"Туристический сезон будет хорошим и удачным для края, несмотря ни на какие погодные изменения. Алтайский край хорош в любое время года, и здесь есть чем заняться в любую погоду. По прогнозам, в текущем году туристический поток увеличится на 100 тысяч человек", — цитирует члена Совфеда пресс-служба регионального правительства.
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