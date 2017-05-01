Фото: tetyushy.ru
Лобовое столкновение грузовика и легковушки унесло жизни четырех человек в Новосибирской области.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария случилась 30 апреля в 15:15 на трассе К-19Р. Известно, что 26-летний мужчина за рулем Toyota Corona двигался со стороны Ленинск-Кузнецкого в направлении Новосибирска и на 78-м километре допустил выезд на полосу встречного движения.
Здесь произошло столкновение с грузовиком Hino Renger под управлением 49-летнего жителя Красноярского края.
В результате погиб водитель легковушки, а также три его пассажира: женщины в возрасте 29, 77 лет и ребенок 2016 года рождения. Еще одна пассажирка – 21-летняя девушка – была госпитализирована.
По факту аварии проводится доследственная проверка.
Комментарии
а где вопли:убьём,зарежем виновника?погибло в два раза больше людей чем 29 апреля .эх толпа, толпа.
- гость -
а где вопли:убьём,зарежем виновника?погибло в два раза больше людей чем 29 апреля .эх толпа, толпа....
походу лёши бикташова холопы засикатили (посадят барина. холопы по миру пойдут)
1.05.2017 15:46
товарищ-защитник убийцы!
Виновник этого ДТП не был пьян, не ехал на красный, не убегал от патрульных.
И таки да, виновник тоже погиб, что следовало бы сделать вашему подзащитному до того как он убил нивчем не повинных людей.
а это судом установленно?
Чего установлено?
Что убийца был за рулем? Что он летел на крачный? Что он влетел в ларгус? Что он пешехода сбил?
Вот уже отмазывают мрази свое высранца с раком 5-ой степени совести!
Чувак, хочется надеяться, что твою семью такой же ушлепок так же раскатает, а его крыша будет отмазывать. И хочется посмотреть на твое рыло.
а что тут собственно устанавливать и так все ясно
а врачебная комиссия тебе диагноз утвердила?