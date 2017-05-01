Фото: vk.com/act54
Обрушение потолочных конструкций произошло в магазине известной сети "Мария-Ра" в новосибирском поселке Колывань.
О ЧП сообщил очевидец. Как отмечается в паблике новосибирской службы эвакуации "АСТ-54", инцидент случился утром.
"Не самое доброе утро выдалось у работников и посетителей магазина "Мария-РА" в Колывани — на них в прямом смысле слова рухнул потолок. Лишь по счастливой случайности элементы конструкции не нанесли никому травм — люди успели отбежать", — сказано в сообщении.
На фото с места событий видно, что обрушились элементы подвесного потолка.
Комментарии
вот нифига себе у них снега выпало
На втором фото причина падения. Молодцы, че, администраторши. )
Какая причина то? что там на 2-ом фото такого?
надо было снимать диафрагмой s\0,75
1.05.2017 16:16
- гость -
прямо в тексте:
На фото с места событий видно, что обрушились элементы подвесного потолка
1.05.2017 16:16
- гость -
А вы подумайте