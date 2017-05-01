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Приказ МВД, которым утверждаются требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены на получение водительских прав, вступил в силу.
Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел. Документ призван регламентировать то, что экзаменаторы Госавтоинспекции обладали профессиональными знаниями и навыками для качественного приема экзаменов на право управлять автомобилями.
В частности, представитель ГИБДД, принимающий экзамен, должен в совершенстве управлять транспортным средством, иметь хорошие навыки межличностного общения, быть способным адекватно оценивать обстановку при конфликтах и предотвратить возможные риски.
В МВД надеются, что данные требования одновременно повысят профессиональный уровень экзаменаторов, а также обеспечат рост доверия к Госавтоинспекции.
Комментарии
По случаю недавнего случая дорожного террора совершившим водителем БМВ-5 в пьяном состоянии ( как отягощающее обстоятельство) убивший двух девушек.
Действительно, сетовал только на уровень экзаменаторов со стороны Госавтоинспекции.
Как то совсем забыл про вторую участвующую сторону: преподавательский состав автошколы. Которые, на протяжении 6 месяцев учебного процесса, преподователи обязаны были изучить морально-психологические качества каждого курсанта. Определить характер, индивидуальные особенности личности каждого водителя. Потому, в данном случае и они обязаны нести солидарную юридическую ответственность за своего выпускника водителя.