Фото: tvc.ru
Пожар случился в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али – в полиции полагают, что это был поджог.
Как передает РИА Новости, мечеть находится в пригороде Йерфелла на севере Стокгольма. Представитель городской полиции Ларс Бистрем, говоря о случившемся, отметил: "Подозревается, что сделан поджог снаружи".
Данных о пострадавших пока не поступало. Известно, что в мечети находится библиотека. Представитель мечети Аки Захири, комментируя ситуацию, отметил, что по предварительным данным, в результате пожара повреждено около 30-50% здания.
Комментарии
а у нас ловца покемонов на три года закрыть хотят
а у нас ловца покемонов на три года закрыть хотят
пускай радуется этот еврейский хлопчик что хоть так отделался
пускай радуется этот еврейский хлопчик что хоть так отделался---------------------а другой альтернативы нет?
-----------а другой альтернативы нет?
вы про холокост ?
а другой альтернативы нет?