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Индия и Турция могут отказаться от использования доллара при взаиморасчетах и перейти на свои национальные валюты.
Как передает РИА Новости, президент Турции Тайип Эрдоган во время визита в Нью-Дели отметил: "Экспортные и импортные операции могут вестись в национальных валютах, что снизит негативное воздействие колебаний валютных курсов".
Он добавил, что использование турецких лир и индийский рупий позитивно скажется на экономике стран.
Также Эрдоган выступил за усиление экономического партнерства в Индией.
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