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Следственный комитет России начал проверку в связи с травмированием пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" во время рейса "Москва — Бангкок".
"По предварительным данным, сегодня примерно в 2 часа 50 минут за 40 минут до посадки в аэропорту г. Бангкок самолет Боинг-777 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта Шереметьево, попал в зону турбулентности. В результате чего часть пассажиров получили различные травмы", — указывают в СКР.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. В СКР подчеркивают, что по возвращении в Москву будут опрошены члены экипажа самолета и пассажиры.
"Следствием истребуется интересующая информация в авиакомпании, ведется работа по установлению точного количества пострадавших", — добавляют в ведомстве.
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