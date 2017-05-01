Фото: Amic.ru
Неблагоприятная погода, установившаяся в Алтайском крае на первомай, сохранится и с началом рабочей недели.
В ночь на 2 мая на большей части территории края осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, в предгорьях местами сильные осадки, отложение мокрого снега. Ночные температуры составят -4…+1 градус.
Днем также ожидается дождь, а местами и снег. Температура в светлое время суток составит +1…+6, местами в западных районах до +11 градусов.
Ветер северо-западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 20 метров.
В Барнауле временами осадки в виде дождя, мокрого снега. Ночью около 0 градусов, днем +3…+5 градусов. Ветер северо-западный при усилении до 17 метров в секунду.
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