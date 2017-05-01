Фото: youtube.com
Снегопад, окутавший Барнаул в первой половине дня 1 мая, стал главным событием для горожан.
Напомним, что синоптики предупреждали жителей краевой столицы о неблагоприятной погоде.
Сейчас по социальным сетям гуляет множество фотографий заснеженного майского Барнаула. Кроме того, публикуются и видеоролики с первомайским снегопадом.
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Несмотря на то, что люди уже давно хотят прихода лета, нельзя поспорить с тем, что снег, это все-таки, очень красиво.
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