Фото: altairegion22.ru
Праздник "Цветение маральника", прошедший в Алтайском крае 29 апреля и знаменующий собой открытие летнего туристического сезона, собрал около 20 тысяч гостей.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этот раз количество жителей края, соседних регионов и зарубежья, приехавших на "Бирюзовую Катунь", в два раз превзошло прошлогодний результат.
Напомним, что гостей на празднике ждали различные выставки, ярмарки, мастер-классы, концерт, экскурсии, спортивные состязания и так далее.
Комментарии