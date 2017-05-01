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Силовики задержали в Восточном Лондоне трех девушек, которых подозревают в подготовке терактов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
По данным полиции, задержанным 18-19 лет, в настоящее время они находятся в полицейском участке за пределами британской столицы.
Также в правоохранительных органах уточняют, что аресты девушек связаны со спецоперацией, проведенной в минувший четверг на северо-западе Лондона и в графстве Кент. Тогда, напомним, были задержаны шесть человек.
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Затем было сообщено о том, что силовикам удалось предотвратить теракт. Накануне СМИ сообщили еще о двух терактах, которые якобы готовятся совершить в Лондоне исламисты.
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