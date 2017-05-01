Фото: neftegaz.ru
Экономика России в 2017 году вырастет на 1,1%, полагают эксперты Организации объединенных наций, сообщает Лента.RU, ссылаясь на ежегодный доклад Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
В качестве фактора развития российской экономики называются "относительно высокие цены на нефть".
Говоря в целом об азиатском регионе, то эксперта полагают, что в развивающихся экономиках рост составит 5% в 2017 году и 5,1% в 2018 году.
Отметим, что в ООН на рост экономики России смотрят более скептично, чем в Минэкономразвития РФ, где ранее предполагали, что рост ВВП страны в 2017 году составит около 2% и примерно 1,5% в 2018-2020 годы.
Комментарии