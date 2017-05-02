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Короткая рабочая неделя стартует в Алтайском крае с дождей, снега и ветра, сообщает региональный Гидрометцентр.

Так, днем 2 мая в регионе местами по югу и востоку ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, возможно отложение мокрого снега.

Температура в светлое время суток по краю составит +1…+6 градусов, местами в западных районах до +11 градусов.

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Ветер будет северо-западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 20 метров.

В Барнауле в первой половине дня дождь, мокрый снег. Температура в краевой столице составит +3…+5 градусов. Ветер до 17 метров в секунду.