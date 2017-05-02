Фото: avito.ru
Коттедж площадью 230 квадратных метров на участке четыре сотки продают в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
"В центре города, на пересечении улиц Партизанская и Радищева продается отличный двухэтажный дом, сделан из бруса, облицован кирпичом. Имеет пять комнат, два санузла, кухню, подвальный этаж", — отмечается в объявлении.
Кроме того, в комплексе идет гараж и одно место для парковки. Внутренняя отделка дома полностью завершена, подведен газ.
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Также в объявлении сказано, что дом в настоящее время сдан в аренду под детский сад.
Комментарии
сделан из брусьев
какие спортзалы пострадали?
2.05.2017 08:27 - похоже очередная федеральная программа накрыта "медным тазом", кто помнит, когда собирали на новые брусья в школах? На Радищева можно взглянуть, со стороны...молча, правда сквозь кирпич плохо видно откуда "дровишки", ну так на то они и торгаши, пиво еще 30 лет назад научились разбавлять, теперь вот и "брусья" научились. Не, ну если собственным пОтом, дЕнно и нОщно - "тада я жутко извиняюсь", (как в анекдоте про "чай".
глядя на 1-ю картинку кажеться, то дом сейчас заговорит
4 сотки земли на которых стоит гараж и хоромина. бедные детки...
какой-то закуток среди сараек
2.05.2017 09:45 - вы просто перспективы не видите, вам бы беспилотничек да лет этак на 30 вперед. Сарайки если не скупят, то посожгут........вот такая перспективка. Эффективный собственник - это вам не "здесь".
Проект дома просто ужас!
Бедные детки, а где они гуляют? Кто разрешил там устраивать д/сад?