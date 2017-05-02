Фото: avito.ru

Коттедж площадью 230 квадратных метров на участке четыре сотки продают в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

"В центре города, на пересечении улиц Партизанская и Радищева продается отличный двухэтажный дом, сделан из бруса, облицован кирпичом. Имеет пять комнат, два санузла, кухню, подвальный этаж", — отмечается в объявлении.

Кроме того, в комплексе идет гараж и одно место для парковки. Внутренняя отделка дома полностью завершена, подведен газ.

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Также в объявлении сказано, что дом в настоящее время сдан в аренду под детский сад.

