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Самый известный белый рэпер Eminem подал иск против правящей партии Новой Зеландии из-за того, что данная организация использовала его хит Lose Yourself в своей кампании в 2014 году.
Как сообщает BBC, данная мелодия, в свое время вошедшая в фильм "Восьмая миля", где Eminem сыграл главную роль, была наложена на предвыборное видео Национальной партии Новой Зеландии.
Адвокаты партии указывают на то, что в ролике использовалась не сама песня, а ее обработка, взятая из библиотеки, сформированной продюсерской компанией Beatbox.
Сторона рэпера подчеркивает, в свою очередь, что использование песни представляет собой нарушение авторских прав.
Судебное разбирательство проходит в Верховном суде Веллингтона.
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