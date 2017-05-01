Фото: njcar.ru
Рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса , установил серийный Porsche Cayenne S Diesel, взяв на буксир 285-тонный самолет Airbus A380.
Как сообщает портал "Новые автомобили", столь своеобразный тест-драйв устроили компании Porsche и Air France.
Представители корпораций пригласили экспертов Книги рекордов Гиннесса на летное поле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже, где и была произведена буксировка самолета автомобилем.
Cayenn благодаря стандартному фаркопу сумел вытащить из ангара двухэтажный самолет. Аналогичную манипуляцию провели и на бензиновом Cayenne Turbo S.
Примечательно, что соотношение длины машины к авиасудну — 4,8 метра против 73 метров, а разница в массе – две тонны против 285 тонн.
Комментарии