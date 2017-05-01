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Заявление о повышении минимального размера оплаты труда сразу на 60% сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне массовых протестов в стране.
Как передает РИА Новости, с 1 мая МРОТ в Венесуэле составит 65 021 боливар вместо 40 638 боливаров. Вместе со 135 тысячами боливаров на покупку основной продуктовой корзины данный показатель составит 200 тысяч боливаров.
Помимо этого в южноамериканской стране ввели дополнительные выплаты пенсионерам в размере 19 506 боливаров.
Отметим, что столь резкое повышение минимальной зарплаты в Венесуэле является уже третьим в этом году. Все это связано с очень высокой инфляцией. В стране действуют сразу несколько курсов боливара к доллару. При этом официальный курс просто невероятно отличается от неофициального.
Протесты в Венесуэле на фоне крайне нестабильной ситуации длятся с начала апреля.
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