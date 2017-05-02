Читатели Amic.ru готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Это следует из результатов опроса, проведенного на страницах портала. Именно этот вариант выбрало большинство принявших участие в опросе — 95 человек. На втором месте по популярности ответ "Что-то делать, конечно, надо. Но это должно делать государство, а не простые люди". Этот вариант выбрали 89 респондентов. 43 читателя признались, что никогда ранее над этим вопросом не задумывались. Но зато теперь пообещали обязательно принять участие в Марафоне "Спасибо за Победу!", который проводит медиагруппа FM-Продакшн.

21 ответивший считает, что если мы все сдадим по 100 рублей, то на общую сумму этого небольшого сбора можно оказать существенную помощь ветеранам. Предложили "не заморачиваться, так как ветераны и так много льгот получают от государства" 15 читателей Amic.ru. И нет ни одного, кто бы выбрал вариант "Внимание, конечно, важно. Но зачем им делать какие-то подарки? Хватит и открытки".

Добавим, в опросе приняли участие 263 человека.

Напомним, уже месяц в Барнауле проходит городской благотворительный марафон "Спасибо за Победу!", объявленный Медиагруппой FM-Продакшн в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции могут все неравнодушные жители Алтайского края.