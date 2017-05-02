Жительница Барнаула Татьяна обратилась в жалобную книгу ИА "Амител" с вопросом об общественном транспорте в микрорайоне ВРЗ. По ее словам, здесь обидели пенсионеров, отменив автобус № 4. Теперь, чтобы уехать по льготному проездному, автобус приходится ждать по 40 минут.
"Волнует следующий вопрос. Нас, пенсионеров, проживающих на ВРЗ, как-то обидели. Доехать теперь из города можно только на автобусе № 109, который порой ждешь по 40 минут, потому что других автобусов, в которых действует проездной, больше нет (так как по осени отменили автобус №4)", — пишет читательница.
Редакция ИА "Амител" обратилась с запросом в администрацию Барнаула, где пояснили, что в настоящий момент увеличить количество автобусов для льготных перевозок граждан возможности нет.
"Автобусный маршрут №109 является общественно значимым, низкорентабельным, работа которого субсидируется из бюджета города. Увеличение количества выходов по указанному маршруту потребует дополнительных финансовых затрат. В связи с ограниченностью бюджетных средств увеличение количества автобусов в настоящее время не представляется возможным", — сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.
По его словам, сегодня маршрут №109 обслуживают 10 единиц подвижного состава. Согласно плану, в часы пик интервал движения автобусов данного маршрута составляет 14 минут. В "межпиковое" — 28 минут. При этом Шеломенцев пояснил, что фактически же интервал движения автобуса зависит от пробок на дорогах, исправности техники и прочих дорожных условий.
В то же время, согласно данным ГЛОНАСС, маршрут № 109 в марте выполнял расписание с точностью 97,7%, что значительно выше среднего показателя по городу.
Комментарии
Да оставить №4 один в сутки и пусть старики, имеющие Законные льготы, сутки его караулят. А что делать, денег нет. А вот когда Дугин пришёл на свою должность, то сразу себе поднял зарплату и деньги (откуда!) нашлись. Есть такие слова: коррупция, воровство и равнодушие.
Да можно было бы вернуть 4-й маршрут, и сделать его хотя бы садоводческим, работающим в часы-пик с поздней весны по позднюю осень. Т.к. тот же 77 маршрут при движении с ВРЗ на вокзал заезжает, а при движении в обратном направлении останавливается на Строителей на остановке Кинотеатр Мир, и дачникам-пенсионерам приходится проделывать довольно длинный путь до остановки, а так бы они прямо с вокзала на 4-ке уезжали. 1-2 ПАЗиков, работающих в часы-пик (несколько рейсов утром, 2-3 рейса в обед, и несколько вечером, при этом нужно также подстроиться под время отправления и прибытия электричек) на линии было бы вполне достаточно.