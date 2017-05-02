Жительница Барнаула Татьяна обратилась в жалобную книгу ИА "Амител" с вопросом об общественном транспорте в микрорайоне ВРЗ. По ее словам, здесь обидели пенсионеров, отменив автобус № 4. Теперь, чтобы уехать по льготному проездному, автобус приходится ждать по 40 минут.

"Волнует следующий вопрос. Нас, пенсионеров, проживающих на ВРЗ, как-то обидели. Доехать теперь из города можно только на автобусе № 109, который порой ждешь по 40 минут, потому что других автобусов, в которых действует проездной, больше нет (так как по осени отменили автобус №4)", — пишет читательница.

Редакция ИА "Амител" обратилась с запросом в администрацию Барнаула, где пояснили, что в настоящий момент увеличить количество автобусов для льготных перевозок граждан возможности нет.

"Автобусный маршрут №109 является общественно значимым, низкорентабельным, работа которого субсидируется из бюджета города. Увеличение количества выходов по указанному маршруту потребует дополнительных финансовых затрат. В связи с ограниченностью бюджетных средств увеличение количества автобусов в настоящее время не представляется возможным", — сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.

По его словам, сегодня маршрут №109 обслуживают 10 единиц подвижного состава. Согласно плану, в часы пик интервал движения автобусов данного маршрута составляет 14 минут. В "межпиковое" — 28 минут. При этом Шеломенцев пояснил, что фактически же интервал движения автобуса зависит от пробок на дорогах, исправности техники и прочих дорожных условий.

В то же время, согласно данным ГЛОНАСС, маршрут № 109 в марте выполнял расписание с точностью 97,7%, что значительно выше среднего показателя по городу.