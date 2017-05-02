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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий называть новорожденных цифрами, бранными словами и так далее. Этот закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь родителям в России запрещено называть своих детей именами "с использованием цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".

Также этим законом оговорено и определение фамилии. Фамилию родившийся гражданин России получает от родителей. Если у матери и отца разные фамилии, то фамилия достается от отца, матери или двойная фамилия — матери и отца, написанная через дефис.

Напомним, ранее этот закон уже рассмотрели депутаты Госдумы. Его автором является сенатор Валентина Петренко. При аргументации закона Петренко вспомнила случай с мальчиком по имени БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26.06.2002).