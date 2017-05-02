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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий называть новорожденных цифрами, бранными словами и так далее. Этот закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь родителям в России запрещено называть своих детей именами "с использованием цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".
Также этим законом оговорено и определение фамилии. Фамилию родившийся гражданин России получает от родителей. Если у матери и отца разные фамилии, то фамилия достается от отца, матери или двойная фамилия — матери и отца, написанная через дефис.
Напомним, ранее этот закон уже рассмотрели депутаты Госдумы. Его автором является сенатор Валентина Петренко. При аргументации закона Петренко вспомнила случай с мальчиком по имени БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26.06.2002).
Комментарии
Еще бы имена типа Маркус и Николь проверяли на необходимость и исторические корни. А то на Потоке уши режет
имя ГерТруда теперь под запретом, что-ли...
А смогули я дальше свою внучку ути-пути называть- или Закон чтить?
нет ничего проще, чем навтыкать дефисов...
А что там в конституции по поводу свобод, цензуры и свободы вероисповеданий или атеизм к оным кто то смог не отнести? ЧЁ и этот закурил? Ну у прошлого были глюки временнОго характера, а у этого что то со слУхом приключилось. Народное творчество слух режет, решили маненько подправить? Не курите и резать не будет.
А как же дети Генпрокурора Чайки: ЛСДУ3 и ЙФЯУ9? Являются ли эти имена цифрами, бранными словами и так далее?
А как же имя "Да здравствует первое мая", что коротко "Даздраперма" ?
в ссср не было запрещено
ну вот вы сами же смеетесь над Даздрапермой, значит Светлейший все правильно сделал
Назовите своих детей Овольнаш,Коша,Ельцина,Ходорка,Ахиджаковна,майгайдаровна и т.д!
11:46 ну так то тебя уже родители назвали рубанком.