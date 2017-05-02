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Командир экипажа пассажирского боинга, попавшего 1 мая в турбулентность ясного неба, рассказывает, что ЧП с самолетом длилось порядка 15 секунд. Об этом пишет НТВ.

"Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристегнуты, получили травмы", — говорит летчик Александр Рузов.

Также, по его словам, это случилось за 20 минут до того, как самолет начал снижаться. В самой авиакомпании "Аэрофлот" подчеркивают, что за штурвалом находились очень опытные пилоты. У командира судна налет — свыше 23 тысяч часов, а у второго пилота — свыше 10,5 тысяч часов. По мнению специалистов "Аэрофлота", всего в небе предугадать нельзя. Турбулентность ясного неба возникает не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью. Ее приближение угадать нельзя.

Напомним, пассажирский самолет в понедельник, 1 мая, выполнял рейс Москва – Бангкок и попал в зону жесткой турбулентности. После ЧП в тайские больницы были доставлены 15 человек. Как сообщается, пострадали те, кто не был пристегнут. Пассажиры получили тяжелые переломы и сотрясения. Людей с легкими травмами уже выписали. По данному факту СКР назначил проверку.