Фото: islamreview.ru
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась покрывать голову платком на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азиз Аль Саудом, как предписывает дресс-код. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на издание Independent.
Кроме этого, также сообщается, что журналисты, которые сопровождали канцлера Германии, также не соблюли дресс-код.
Отметим, в прошлом месяце спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также провела встречу в Эр-Рияд. Тогда Матвиенко надела длинное зеленое платье, а голову покрыла платком. Она объяснила свой поступок уважением к местным обычаям. Спикер рассказывала, что многие саудовские женщины благодарили ее за это.
Комментарии
и что там делала Матвиенко?
ждем волну терактов в дойчляндии?
у Меркель и короля один хозяин
Истинная арийка, показала, что она о них думает, ничего проглотили. Да и не пойдет ей платок
А кто такой собственно король СА? Без нефти предводитель пустынных кочевников.
Маск скоро отправит всех нефтяных королей на свалку истории.
отправит всех нефтяных королей
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Скорей бы ужо! Тока что бы фсех.
а ГДЕ ВСТРЕЧА БЫЛА?
Спикер рассказывала, что многие саудовские женщины благодарили ее за это.
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Эти многие по домам сидят и русский не знают. Перед Меркель там же была с визитом Тереза Мэй и тоже - без религиозных реверансов.
Эти многие по домам сидят и русский не знают. Перед Меркель там же была с визитом Тереза Мэй и тоже - без религиозных реверансов.
Рабы должны знать свое место. Поэтому на матвиенке платок
главное, чтобы она дома не надела платок лет так через пяток
2.05.2017 09:30
- гость -
А кто такой собственно король СА? Без нефти предводитель пустынных кочевников.
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Проблема в том, что на свете живет примерно 450 миллионов этих "кочевников". А король - это один из наиболее влиятельных их вождей. И по совместительству - один из главных вождей мусульман, которых еще больше.
Где-то в Совете Федерации покраснела Валентина Матвиенко..
Где-то в Совете Федерации покраснела Валентина Матвиенко..
Кагорчику накатила?
наливочки вишневой думается
Тесла уже по капитализации Форд обошла.
Меркель - канцлер германии, самый значимый политик евросоюза, ей избиратели не простят платок.
А Матвиенко всего лишь председатель совета федерации, ей не грозит президенство...
Валька давно уже мозги пропила.
а вообще правильно ли сказать "отказалась"? может быть просто "не стала одевать платок" и все...
*надевать
конечно же)
Ждем поездки Матвиенки к африканским племенам...посмотрим ее уважение к местным обычаям.
Причём здесь уважение? Если я не мусульманка, нет никакого смысла лицемерить и одеваться в чужую одежду.
2.05.2017 10:29
- гость -
Ждем поездки Матвиенки к африканским племенам...посмотрим ее уважение к местным обычаям.
Этого не будет никогда, никогда у африканских племен не будет столько денег, чтобы США боялись, что они предъявят им долги к оплате. А значит не хрен к ним ездить, сами, если что подъедут
А почему Матвеенко лицо не прикрыла... Дабы не смущать короля
Да действительно, прикольная картина будет, если валька поедет в африку и будет там голыми сиськами трясти в угоду вождю.
2.05.2017 11:06
- гость -
Причём здесь уважение? Если я не мусульманка, нет никакого смысла лицемерить и одеваться в чужую одежду.
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Вы - специалист-востоковед?
Я лично не знаю, кто прав, Матвиенко или Меркель, но ситуация в прессе явно раздута
2.05.2017 12:05
- гость -
Да действительно, прикольная картина будет, если валька поедет в африку и будет там голыми сиськами трясти в угоду вождю.
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либо представитель африки приедет в кремль в голом виде, не уважая европейский этикет