Президент США Дональд Трамп намерен поговорить о войне в Сирии в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство "Рейтер".
Отметим, что телефонный разговор назначен на вторник, 2 мая, на 12.30 (19.30 мск). Как рассказал изданию чиновник из администрации Трампа, тема разговора — война в Сирии.
Отметим, что это будет уже третий разговор с того дня, как Трамп официально вступил в должность президента США.
Первый состоялся в конце января, второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.
Комментарии
Президент США выразил готовность провести встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Bloomberg.
А сирийцы в курсе?
А че там обсуждать-то, мочить ИГИЛ и все другое, что запрещено в РФ, США и ООН. Как две бабы на базаре покупают петуха.