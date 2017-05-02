Президент США Дональд Трамп намерен поговорить о войне в Сирии в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство "Рейтер".

Отметим, что телефонный разговор назначен на вторник, 2 мая, на 12.30 (19.30 мск). Как рассказал изданию чиновник из администрации Трампа, тема разговора — война в Сирии.

Отметим, что это будет уже третий разговор с того дня, как Трамп официально вступил в должность президента США.

Первый состоялся в конце января, второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.