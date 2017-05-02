Фото: yandex.ru/maps

Участок улицы Льва Толстого в центре Барнаула перекрыли на пять месяцев, начиная с 08:00 2 мая, проинформировали в городской администрации.

Речь идет об отрезке улицы между проспектом Ленина и проспектом Социалистическим.

"Перекрытие продлится до 30 сентября – на период проведения работ по восстановлению благоустройства после перекладки ливневой канализации", — добавляют в мэрии.

Напомним, что улица Льва Толстого входит в состав туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данного участка и заранее выбирать пути объезда.



