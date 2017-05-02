Фото: ФК "Чита"
Барнаульское "Динамо" в рамках чемпионата России второго дивизиона зоны "Восток" проиграло на выезде 30 апреля "Чите" со счетом 3-0. В случае победы бело-голубые догоняли бы забайкальскую команду в турнирной таблице.
Тогда динамовцы могли всерьез рассчитывать на борьбу за повышение в классе и выход в ФНЛ. Однако "Чита" довольно уверенно обыграла нашу команду, увеличив отрыв от "Динамо" и "Сахалина" до шести очков за шесть туров до финиша чемпионата.
Все голы в матче были забиты во втором тайме. Хозяева поля сначала отличились с игры, а затем реализовали два пенальти. Два гола записали на свой счёт бывшие динамовцы: Александр Яркин открыл счёт, а Сергей Нарылков удвоил преимущество "Читы".
"Ваши футболисты исполнили то, что от них, видимо, тренер требует. Вот и все. Мы немножко не справились. Вот и весь футбол. А робость какая? Мы что, встали в своей штрафной площади и отпинывались, что ли? Мы тоже атаковали, у нас тоже были моменты. Поэтому никакой робости не было вообще. Людям по 30 лет, кого они должны бояться? Это же не детский сад вышел", — сказал после встречи изданию "Рива-спорт" главный тренер "Динамо" Сергей Шишкин.
Комментарии
не чИта она разгромила, а "Читу" наверное?
Можно констатировать только одно - вот и подкрался незаметно писец футболу на руси если Саня Яркин до сих пор мяч гоняет и чЁ то там забивает, жесть.
Какая ФНЛ???????Похоже,только амик мутит интригу в алтайском спорте))))
2.05.2017 09:46
- гость -
Выпали из реальности.Это племянник вашего "Сани Яркина"
2.05.2017 09:54 - Извиняюсь....был неправ, наверное вспылил, ну как говорится где "тот" Саня, а где "этот"
Наша команда упускает возможность бороться за попадание в ФНЛ
В ФНЛ можно и со второго места выходить, если деньги есть) А можно и с первого не выходить, если их нет)
Кока-кольщик, а если губеру пофиг, то и нефиг. Такова реальность, нефти, угля и газа у нас нет, а когда это ещЁ газопровод в Китай построят. А все остальное не котируется, типа гречки, подсолнечника, льна, зерна и иже с ними.