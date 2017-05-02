Фото: ФК "Чита"

Барнаульское "Динамо" в рамках чемпионата России второго дивизиона зоны "Восток" проиграло на выезде 30 апреля "Чите" со счетом 3-0. В случае победы бело-голубые догоняли бы забайкальскую команду в турнирной таблице.

Тогда динамовцы могли всерьез рассчитывать на борьбу за повышение в классе и выход в ФНЛ. Однако "Чита" довольно уверенно обыграла нашу команду, увеличив отрыв от "Динамо" и "Сахалина" до шести очков за шесть туров до финиша чемпионата.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. Хозяева поля сначала отличились с игры, а затем реализовали два пенальти. Два гола записали на свой счёт бывшие динамовцы: Александр Яркин открыл счёт, а Сергей Нарылков удвоил преимущество "Читы".

"Ваши футболисты исполнили то, что от них, видимо, тренер требует. Вот и все. Мы немножко не справились. Вот и весь футбол. А робость какая? Мы что, встали в своей штрафной площади и отпинывались, что ли? Мы тоже атаковали, у нас тоже были моменты. Поэтому никакой робости не было вообще. Людям по 30 лет, кого они должны бояться? Это же не детский сад вышел", — сказал после встречи изданию "Рива-спорт" главный тренер "Динамо" Сергей Шишкин.