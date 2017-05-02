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Переводчица из ФБР Даниэла Грин, занимавшаяся расследованием в отношении боевиков из "Исламского Государства" (ИГ, запрещено в РФ), вышла замуж за одного из них — Дениса Касперта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.
Как сообщается, брак был заключен еще три года назад. Муж женщины — 39-летний рэпер из Германии Касперт — был включен в список особо опасных террористов. Представительница ФБР хотела предупредить мужа о расследовании, для чего выехала в Сирию. Своим начальникам она соврала о том, куда поехала.
Однако когда Даниэла Грин вернулась назад в Америку, она во всем призналась. В 2015 году ее мужа ликвидировали при ударе ВВС США в Сирии. Саму бывшую сотрудницу ФБР приговорили к двум годам тюрьмы.
Грин отсидела в тюрьме и прошлым летом вышла на свободу.
Комментарии
2 года - слишком мягко. да и как доказано Карауловой, такое уже не лечится
В других сми было написано что муж ее выжил.
В 12-13 друзьях оушена преступников воспевают, почему такие двойные стандарты
любовь как говорят зла
И чего тут нового, связь ФБР и террористов?
Парадокс!
Всему миру показывают этого боевика из "Исламского Государства" (запрещенного ИГ в РФ) - Дениса Касперта, злонамеренно скрывая лицо этой морды!
Вот логика идиотов! Пусть будет для всех сюрпризом, или своих не сдают!