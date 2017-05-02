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Переводчица из ФБР Даниэла Грин, занимавшаяся расследованием в отношении боевиков из "Исламского Государства" (ИГ, запрещено в РФ), вышла замуж за одного из них — Дениса Касперта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Как сообщается, брак был заключен еще три года назад. Муж женщины — 39-летний рэпер из Германии Касперт — был включен в список особо опасных террористов. Представительница ФБР хотела предупредить мужа о расследовании, для чего выехала в Сирию. Своим начальникам она соврала о том, куда поехала.

Однако когда Даниэла Грин вернулась назад в Америку, она во всем призналась. В 2015 году ее мужа ликвидировали при ударе ВВС США в Сирии. Саму бывшую сотрудницу ФБР приговорили к двум годам тюрьмы.

Грин отсидела в тюрьме и прошлым летом вышла на свободу.