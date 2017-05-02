Cтроительная выставка "Алтайстрой" пройдет с 17 по 19 мая во Дворце зрелищ и спорта.

Первый день выставки будет посвящен Всероссийскому дню кровельщика. На площадке перед Дворцом спорта пройдет конкурс среди специалистов кровельного дела, в рамках которого они расскажут о наиболее частых ошибках в сборке "кровельного пирога", поделятся некоторыми профессиональными хитростями, ответят на любые вопросы от гостей выставки.

В битве экскаваторов, которая так впечатлила гостей выставки в прошлом году, на этот раз примут участие сразу три команды, которые продемонстрируют новые зрелищные трюки. Зрителей ждет экскаваторная игра в мяч, техно-акробатика и некоторые новые элементы конкурса профессионального мастерства. Техно-битва пройдет во второй день выставки, 18 мая, на площадке у Дворца спорта в 13.00.

Конференция, посвященная местным производителям строительных и отделочных материалов, пройдет 18 мая в 11.00. В ней примут участие как сами производители, так и торговые сети, а также представители власти.

В третий день выставки будут продемонстрированы наиболее актуальные новинки в сфере защиты от несанкционированного доступа в жилище, на дачу или офис. Для зрителей будет проводиться зрелищный и интересный краш-тест "Стоп вор", в рамках которого каждый сможет попробовать разбить или взломать окно с установленной системой защиты.

Во все дни выставки будет проводиться бесплатная беспроигрышная лотерея для посетителей. Шоу-рум "Строим дом", ярмарка "Все для благоустройства", множество мастер-классов и других интересных мероприятий, не говоря уже о новинках и богатой экспозиции – все это на строительной выставке "АЛТАЙСТРОЙ-2107 – Барнаул" во Дворце спорта с 17 по 19 мая.

Выставка будет работать с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Справки по телефону (3852) 66-71-89 и на сайте www.altaystroy.ru/fairs/altaystroy-barnaul/