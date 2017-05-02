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Водитель BMW X5, устроивший аварию с двумя погибшими в Барнауле, арестован

, ИА "Амител"
Расследованием страшной аварии занимается ГУ МВД России по Алтайскому краю

Водителя BMW X5, виновного в страшной аварии в Барнауле, взяли под стражу. Расследованием ДТП, в котором погибли два человека, занимается ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, авария, в которой погибли два человека, произошла в Барнауле 29 апреля. Примерно в 7.10 утра в районе дома № 61 по проспекту Ленина пьяный водитель на BMW X5 проехал на красный свет и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

Девушку доставили в больницу, где она скончалась. Водитель "Лады", 62-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован в краевую клиническую больницу. Врачи провели операцию, но спасти мужчину не удалось.

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Комментарии

2.05.2017 10:22
гость

а почему СК и МВД не замечают, что он занимался отмыванием НДС в особо крупном размере?

0  0
2.05.2017 10:23
- гость -

за пьяное убийство нужно серьезный срок давать

0  0
2.05.2017 10:28
- гость -

да дадут 4 года поселения 2 года посидит и по удо выпустят

0  0
2.05.2017 10:29
- гость -


2.05.2017 10:22
гость

Что за бред, где доказательства?

0  0
2.05.2017 10:33
- гость -

Подождите, все зависит от размера кошелька, а то парней из экипажа ДПС смогут обвинить, типа преследовали авто и спровоцировали ДТП, и такие "чудеса" в нашем мире случаются.

0  0
2.05.2017 10:43
- гость -

говорят, у него рак 4 стадии. так что варианта два: 1. выпустят по состоянию здоровья. 2. не досидит до освобождения.
В любом случае ему не долго раскаиваться, но мучительно больно.

0  0
2.05.2017 10:44
- гость -

Есть видео с регистратора, где видно, что полиция не преследовала его, На светофоре, перед этим перекрестком он стоял и ждал зеленого. А полиция оказалась рядом, и в момент ДТП включили маячки и сразу подъехали к месту аварии.

0  0
2.05.2017 10:46
- гость -

2.05.2017 10:43
- гость -
говорят, у него рак 4 стадии
---
да, но это на вброс похоже, чтобы отмазать

0  0
2.05.2017 10:46
- гость -

да не волнуйтесь, получит по максималке,несмотря на положительные характеристики с мест жительства и работы. но выйдет естественно по Удо. забудьте о нём,не стоит он того

0  0
2.05.2017 10:48
Александр

А что имя героя во всех новостях умалчивается??? Никак тайна следствия?

0  0
2.05.2017 10:49
- гость -

говорят, у него рак 4 стадии.

И поэтому у него есть право уносить жизни других людей?
Чаще бывает наоборот, у людей ,чьи дни сочтены, очень сильное жизнелюбие и добра немеряно для всех.

0  0
2.05.2017 10:54
Гость

говорят, у него рак 4 стадии.
Но, видимо, это ему не мешало бухать по-черному. Бред

0  0
2.05.2017 10:55
- гость -

На видео видно как мужчину из Ларгуса зачем вывели и он стоит на тратуаре. От чего умер?

0  0
2.05.2017 10:57
- гость -


2.05.2017 10:55
- гость -
На видео видно как мужчину из Ларгуса зачем вывели и он стоит на тратуаре. От чего умер?
---
от последствий ДТП он скончался

0  0
2.05.2017 10:59
- гость -

Чаще бывает наоборот, у людей ,чьи дни сочтены, очень сильное жизнелюбие и добра немеряно для всех.
___________
тоже таких встречал, а тут муд..к конченый
а, может, и правда вранье все это... про рак

0  0
2.05.2017 11:01
- гость -

есть прекрасные азаитские традиции. Одна из них забивание камнями. Для доказанных случаев преступлений - идеальное наказание!

0  0
2.05.2017 11:03
Владимир

очень жаль погибших! а этого урода по всей строгости закона надо судить! и еще бы из руководства края или правоохранительных органов кто нибудь под личный контроль взял!

0  0
2.05.2017 11:04
- гость -

Этой твари сдохнуть поскорей

0  0
2.05.2017 11:10
- гость -

так он сам не пострадал, получается?

0  0
2.05.2017 11:18
- гость -

10-57 имелось ввиду конкретно от чего: внутреннее кровотечение, селезенку разорвало и тд. Визуально переломов серьезных не видно.

0  0
2.05.2017 11:19
- гость -

10-57 имелось ввиду конкретно от чего: внутреннее кровотечение, селезенку разорвало и тд. Визуально переломов серьезных не видно.

Кто бы нам об этом сообщал, имя водятла и то умалчивается.

0  0
2.05.2017 11:28
Мила

за вождение в пьяном виде-отрубать руку! прям на месте! И никакой пенсии по инвалидности, пусть живет как хочет без руки! Сел повторно-отрубить вторую!

Вот тогда, будут думать, господа водЯтлы.

Мои соболезнования родным.

0  0
2.05.2017 11:31
- гость -

не думаю, что это принципиально важно, какой внутренний орган отказал у водителя Ларгуса...

0  0
2.05.2017 11:33
Дмитрий

Виновник аварии Алексей Бикташев...

0  0
2.05.2017 11:43
- гость -

Ну вам может и не важно, а будущим докторам может пригодиться. Очень большой процент смертей в ДТП связан с неправильным оказанием помощи.
Можно, конечно, бесконечно долго обсуждать личность преступника: сколько стоит его БМВ, мусолить кем этот гаде ныш работает, сколько зарабатывал или это родители.

0  0
2.05.2017 11:44
- гость -

05.2017 11:28Милаза вождение в пьяном виде-отрубать руку! прям на месте! И никакой пенсии по инвалидности,
------------------------а таким писакам отрубить голову, ещё раз написала, опять отрубить голову

0  0
2.05.2017 11:45
- гость -

козлина

0  0
2.05.2017 11:49
- гость -

Кстати, а что с двумя сбитыми на тротуаре стариком возле политеха?

0  0
2.05.2017 11:52
Мила

2.05.2017 11:44
- гость -

Да чего вдруг? Вы представьте себя/маму/мужа/жену/брата/ребенка своего на месте погибших. И как? вы этого пьяного *удака с миром отпустите?

Пока не будет жесткого/жесткого закона для тех, кто сел пьяными за руль. Будут гибнуть люди! Просто безвинные люди.

0  0
2.05.2017 12:06
- гость -

2.05.2017 11:52Мила2.05.2017 11:44- гость -Да чего вдруг? Вы представьте себя/маму/мужа/жену/брата/ребенка своего на месте погибших. И как? вы этого пьяного *удака с миром отпустите?
----------------------а ты меньше представляй.уф,фантазия у тебя какая-то кровавая. трудное детство?

0  0
2.05.2017 12:09
Мила

2.05.2017 12:06
- гость
А вы доктор? психолог?
диагнозы уже прописывааете

0  0
2.05.2017 12:14
- гость -

2.05.2017 12:06
- гость - Ты такой же козлина ,как этот Бикташев

0  0
2.05.2017 12:14
- гость -

чтобы предположительно установить ваш диагноз достаточно иметь начальное образование и уметь читать

0  0
2.05.2017 12:25
- гость -

05.2017 12:14- гость -2.05.2017 12:06- гость - Ты такой же козлина ,как этот Бикташев
----------- ошибаешся.козлины как Бикташев это такие как вы и милы,жаждущие крови, расчлененки и убийства. и чем вы отличаетесь от этого подонка?

0  0
2.05.2017 12:29
Гость

Да потому что у нас чиновники все - твари продажные, потому и появляются такие мажоры, которые страха не знают и чувствуют безнаказанность.

0  0
2.05.2017 12:29
- гость -

2.05.2017 12:25
- гость -Совсем нет не драматизируйте никакой крови и так далее , 20 лет из которых 5 тюремного (ПКТ) остальное особый и строгий будет вполне ...

0  0
2.05.2017 12:35
- гость -

да хоть пожизненное, только по решению суда, а не обезумевшей толпы.

0  0
2.05.2017 12:36
Гость

Да у нас такие мажоры появляются, которые не знают страха и чувствуют безнаказанность, случайно не от того, что они знают, что чиновники - продажные, и отмажут их папы.

0  0
2.05.2017 12:37
Гость

Да у нас такие мажоры появляются, которые не знают страха и чувствуют безнаказанность, случайно не от того, что они знают, что чиновники - продажные, и отмажут их папы.

0  0
2.05.2017 12:42
- гость -

2.05.2017 12:25
- гость -
А, собственно, чего вы хотите? Бывают случаи, когда смерть происходит по стечению обстоятельств. Бывает водитель не доглядел, бывает пешеход лишний раз не повернулся, не остановился. Всякое бывает. А здесь повернутый наглухо целенаправленно шел на запрещающий сигнал светофора с заведомо превышающей разрешенную скоростью движения, явно видя вокруг всех участников движения. Какой реакции от людей вы хотите? Или вы хотите сказать, что в 7:10 он на химиотерапию (?) опаздывал, от которой зависело?

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2.05.2017 12:43
Для 12:55

Статья 67. Оценка доказательств

1. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств...... Вот и посмотрим,какое оно будет ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ СУДЬИ !!!

0  0
2.05.2017 12:48
- гость -

Почему все говорят что он мажор, что его отмажут, что у него чувство безнаказанности? С чего вы все это взяли? Я его не защищаю, просто интересно. Сел за руль пьяный, убил двоих, посадили, ждет суда. Что еще нужно? На месте пристрелить надо было? Так все по закону пока что

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