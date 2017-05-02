Водителя BMW X5, виновного в страшной аварии в Барнауле, взяли под стражу. Расследованием ДТП, в котором погибли два человека, занимается ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Напомним, авария, в которой погибли два человека, произошла в Барнауле 29 апреля. Примерно в 7.10 утра в районе дома № 61 по проспекту Ленина пьяный водитель на BMW X5 проехал на красный свет и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.
Девушку доставили в больницу, где она скончалась. Водитель "Лады", 62-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован в краевую клиническую больницу. Врачи провели операцию, но спасти мужчину не удалось.
Комментарии
а почему СК и МВД не замечают, что он занимался отмыванием НДС в особо крупном размере?
за пьяное убийство нужно серьезный срок давать
да дадут 4 года поселения 2 года посидит и по удо выпустят
2.05.2017 10:22
гость
Что за бред, где доказательства?
Подождите, все зависит от размера кошелька, а то парней из экипажа ДПС смогут обвинить, типа преследовали авто и спровоцировали ДТП, и такие "чудеса" в нашем мире случаются.
говорят, у него рак 4 стадии. так что варианта два: 1. выпустят по состоянию здоровья. 2. не досидит до освобождения.
В любом случае ему не долго раскаиваться, но мучительно больно.
Есть видео с регистратора, где видно, что полиция не преследовала его, На светофоре, перед этим перекрестком он стоял и ждал зеленого. А полиция оказалась рядом, и в момент ДТП включили маячки и сразу подъехали к месту аварии.
2.05.2017 10:43
- гость -
говорят, у него рак 4 стадии
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да, но это на вброс похоже, чтобы отмазать
да не волнуйтесь, получит по максималке,несмотря на положительные характеристики с мест жительства и работы. но выйдет естественно по Удо. забудьте о нём,не стоит он того
А что имя героя во всех новостях умалчивается??? Никак тайна следствия?
говорят, у него рак 4 стадии.
И поэтому у него есть право уносить жизни других людей?
Чаще бывает наоборот, у людей ,чьи дни сочтены, очень сильное жизнелюбие и добра немеряно для всех.
говорят, у него рак 4 стадии.
Но, видимо, это ему не мешало бухать по-черному. Бред
На видео видно как мужчину из Ларгуса зачем вывели и он стоит на тратуаре. От чего умер?
2.05.2017 10:55
- гость -
На видео видно как мужчину из Ларгуса зачем вывели и он стоит на тратуаре. От чего умер?
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от последствий ДТП он скончался
Чаще бывает наоборот, у людей ,чьи дни сочтены, очень сильное жизнелюбие и добра немеряно для всех.
___________
тоже таких встречал, а тут муд..к конченый
а, может, и правда вранье все это... про рак
есть прекрасные азаитские традиции. Одна из них забивание камнями. Для доказанных случаев преступлений - идеальное наказание!
очень жаль погибших! а этого урода по всей строгости закона надо судить! и еще бы из руководства края или правоохранительных органов кто нибудь под личный контроль взял!
Этой твари сдохнуть поскорей
так он сам не пострадал, получается?
10-57 имелось ввиду конкретно от чего: внутреннее кровотечение, селезенку разорвало и тд. Визуально переломов серьезных не видно.
10-57 имелось ввиду конкретно от чего: внутреннее кровотечение, селезенку разорвало и тд. Визуально переломов серьезных не видно.
Кто бы нам об этом сообщал, имя водятла и то умалчивается.
за вождение в пьяном виде-отрубать руку! прям на месте! И никакой пенсии по инвалидности, пусть живет как хочет без руки! Сел повторно-отрубить вторую!
Вот тогда, будут думать, господа водЯтлы.
Мои соболезнования родным.
не думаю, что это принципиально важно, какой внутренний орган отказал у водителя Ларгуса...
Виновник аварии Алексей Бикташев...
Ну вам может и не важно, а будущим докторам может пригодиться. Очень большой процент смертей в ДТП связан с неправильным оказанием помощи.
Можно, конечно, бесконечно долго обсуждать личность преступника: сколько стоит его БМВ, мусолить кем этот гаде ныш работает, сколько зарабатывал или это родители.
05.2017 11:28Милаза вождение в пьяном виде-отрубать руку! прям на месте! И никакой пенсии по инвалидности,
------------------------а таким писакам отрубить голову, ещё раз написала, опять отрубить голову
козлина
Кстати, а что с двумя сбитыми на тротуаре стариком возле политеха?
2.05.2017 11:44
- гость -
Да чего вдруг? Вы представьте себя/маму/мужа/жену/брата/ребенка своего на месте погибших. И как? вы этого пьяного *удака с миром отпустите?
Пока не будет жесткого/жесткого закона для тех, кто сел пьяными за руль. Будут гибнуть люди! Просто безвинные люди.
2.05.2017 11:52Мила2.05.2017 11:44- гость -Да чего вдруг? Вы представьте себя/маму/мужа/жену/брата/ребенка своего на месте погибших. И как? вы этого пьяного *удака с миром отпустите?
----------------------а ты меньше представляй.уф,фантазия у тебя какая-то кровавая. трудное детство?
2.05.2017 12:06
- гость
А вы доктор? психолог?
диагнозы уже прописывааете
2.05.2017 12:06
- гость - Ты такой же козлина ,как этот Бикташев
чтобы предположительно установить ваш диагноз достаточно иметь начальное образование и уметь читать
05.2017 12:14- гость -2.05.2017 12:06- гость - Ты такой же козлина ,как этот Бикташев
----------- ошибаешся.козлины как Бикташев это такие как вы и милы,жаждущие крови, расчлененки и убийства. и чем вы отличаетесь от этого подонка?
Да потому что у нас чиновники все - твари продажные, потому и появляются такие мажоры, которые страха не знают и чувствуют безнаказанность.
2.05.2017 12:25
- гость -Совсем нет не драматизируйте никакой крови и так далее , 20 лет из которых 5 тюремного (ПКТ) остальное особый и строгий будет вполне ...
да хоть пожизненное, только по решению суда, а не обезумевшей толпы.
Да у нас такие мажоры появляются, которые не знают страха и чувствуют безнаказанность, случайно не от того, что они знают, что чиновники - продажные, и отмажут их папы.
Да у нас такие мажоры появляются, которые не знают страха и чувствуют безнаказанность, случайно не от того, что они знают, что чиновники - продажные, и отмажут их папы.
2.05.2017 12:25
- гость -
А, собственно, чего вы хотите? Бывают случаи, когда смерть происходит по стечению обстоятельств. Бывает водитель не доглядел, бывает пешеход лишний раз не повернулся, не остановился. Всякое бывает. А здесь повернутый наглухо целенаправленно шел на запрещающий сигнал светофора с заведомо превышающей разрешенную скоростью движения, явно видя вокруг всех участников движения. Какой реакции от людей вы хотите? Или вы хотите сказать, что в 7:10 он на химиотерапию (?) опаздывал, от которой зависело?
Статья 67. Оценка доказательств
1. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств...... Вот и посмотрим,какое оно будет ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ СУДЬИ !!!
Почему все говорят что он мажор, что его отмажут, что у него чувство безнаказанности? С чего вы все это взяли? Я его не защищаю, просто интересно. Сел за руль пьяный, убил двоих, посадили, ждет суда. Что еще нужно? На месте пристрелить надо было? Так все по закону пока что