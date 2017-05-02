Водителя BMW X5, виновного в страшной аварии в Барнауле, взяли под стражу. Расследованием ДТП, в котором погибли два человека, занимается ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, авария, в которой погибли два человека, произошла в Барнауле 29 апреля. Примерно в 7.10 утра в районе дома № 61 по проспекту Ленина пьяный водитель на BMW X5 проехал на красный свет и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

Девушку доставили в больницу, где она скончалась. Водитель "Лады", 62-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован в краевую клиническую больницу. Врачи провели операцию, но спасти мужчину не удалось.