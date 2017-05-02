Фото: inmastroi.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин принял решение продлить на два дня отопительный сезон из-за резкого похолодания. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
"Отопительный сезон продлен на два дня. Он завершится 4 мая. По данным синоптиков, в этот день наступит потепление", — сказано в сообщении ведомства.
Отметим, ранее мэрия сообщала, что батареи барнаульцев станут холодными 2 мая. Однако некоторые горожане говорят, что отопление в их домах было отключено еще в минувшую пятницу. Тогда температура воздуха приближалась к +30 градусам.
По данным синоптиков, в среду, 3 мая, будет дождливая погода, но столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
Комментарии
У нас еще в четверг отопление выключили - район Музкомедии
2.05.2017 10:31
Наталья
У нас еще в четверг отопление выключили - район Музкомедии
Наверное, особо пышущие жаром жильцы достали УК.
По данным синоптиков, в четверг, 3 мая, будет дождливая погода, но столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
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Так уж пусть синоптики определятся уже АМИК, в четверг или 3 мая будет +16
В доме на Георгиева в пятницу отключили
Да во многих местах уже несколько дней как отключили - по просьбам изнывавших от жары, не умеющих перекрывать краны на батареях.
И это правильно. Спасибо Дугину!