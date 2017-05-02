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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин принял решение продлить на два дня отопительный сезон из-за резкого похолодания. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

"Отопительный сезон продлен на два дня. Он завершится 4 мая. По данным синоптиков, в этот день наступит потепление", — сказано в сообщении ведомства.

Отметим, ранее мэрия сообщала, что батареи барнаульцев станут холодными 2 мая. Однако некоторые горожане говорят, что отопление в их домах было отключено еще в минувшую пятницу. Тогда температура воздуха приближалась к +30 градусам.

По данным синоптиков, в среду, 3 мая, будет дождливая погода, но столбики термометров поднимутся до +16 градусов.