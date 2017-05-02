Фото: golos-buryatyi.ru
Закон, обязывающий банки использовать национальные платежные системы при осуществлении операций по счетам физических лиц, которые получают денежные выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов, подписал президент России Владимир Путин.
Документ, предполагающий перевод бюджетников и пенсионеров на карты "Мир", опубликован на официальном портале правовой информации. Сами карты отечественной платежной системы будут выдаваться с 1 июля всем гражданам, которые обратились за открытием банковского счета для получения выплат из бюджета.
Те россияне, которые уже получают такие выплаты, должны будут оформить карты до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров этот срок увеличен до 1 июля 2020 года.
Бесплатное обслуживание карт будет доступно только пенсионерам.
Также закон оговаривает, что продавцы, имеющие выручку от реализации продукции более 40 миллионов рублей, обязаны обеспечить прием карт "Мир" не позднее 1 октября.
Банки же должны начать принимать карты не позднее 1 июля. В перспективе будет обеспечена эмиссия данных карт за рубежом.
Напомним, что оператором российской национальной платежной системы "Мир" выступает Национальная система платежных карт (НСПК).
Комментарии
а если я не фочу?
а если я не фочу?
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Мало ли чего ты не фочешь! У нас тоталитарное государство и значит важно то, что хочет повелитель.
Создание нацональной платежной системы дело просто необходимое,
только надо ли принуждать все-все банки выпускать такие карты и обслуживать их.
Может достаточно 10-15 самых крупных?
Бесплатное обслуживание карт будет доступно только пенсионерам.
Плюшечка номер раз.
А за снятие налички какой процент отдать?
Плюшечка номер два.
Сытное меню у Воффки..
2.05.2017 10:38 - реализуйте свое конституционное право, напишите заявление, что хотите получать налом в кассе предприятия и ждите "результата", а он не заставит себя ждать, поверьте. А так да, право у вас "есть", тока начальников не "счесть". Они лучше знают как вам жить, о чем думать, как одеваться, с кем ......в общем полный дЕмос. Или демОс.
Не обнаглели?! Со своей бешеной зарплаты в восемь тысяч бюджетник теперь еще и банк будет кормить? И зачем государство так усиленно пилит сук, на котором сидит? И так уже считанные сантиметры остались...
2.05.2017 11:00
- гость -
и какой же процент за обналичку пенсионеры платят?
Я не понял, а чем карта Сбербанка РФ для выплат из госбюджета РФ не годится?!
Создание нацональной платежной системы дело просто необходимое
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так она создана и работает, продвигайте в рамках честной конкуренции, снижайте цену годового обслуживания, начисляйте проценты на остатки средств, прикрутите кучу ништячков типа бонусов "спасибо", короче "быстрее, выше, сильнее" и будет вам счастье. А указами то и люди со слабой формой слабоумия могут ништячные преимущества поиметь перед людьми-адекватами.
2.05.2017 11:06
- гость -
сейчас получая зарплату на карты виза вы кого кормите?
2.05.2017 11:11
- гость -
сейчас получая зарплату на карты виза вы кого кормите?
Сбербанк РФ?
Чем карта Сбербанка то не устраивает, кто объяснит?!
а у сбера еще остались чисто свои карты? без указания имени владельца? при снятии нала с которых в другом регионе с владельца комиссия снималась?
2.05.2017 11:08 - потому чо они пользуются системой S.W.I.F.T.
2.05.2017 11:11
- гость -
указы, слабоумие- ЧТО за бред в вашей голове?
чтобы обслуживать такие карты нужно денег вложить не мало, а дохода от таких карт кот наплакал...ништячки делают когда прибыль растет, а не когда приходится выживать в неравной конкуренции
2.05.2017 11:17
- гость -
потому чо они пользуются системой S.W.I.F.T.
И чего из этого следует?!
Срок действия карты 3 года
Стоимость обслуживания 750 рублей — первый год,
450 рублей — последующие
На хрена все это надо, в чем прикол?!
2.05.2017 11:08гостьЯ не понял, а чем карта Сбербанка РФ для выплат из госбюджета РФ не годится?!---------------------------------чем,чем сбер после продажи офз будет лишён лицензии,а вкладчикам выдадут компенсации до 700 тысяч
В чем цель?!
Необходимо снижать зависимость от международных платежных систем Виза и Мастер,
а иначе как вы из финансовой зависимости от запада собрались уйти.
А деньжищи за обслуживание эти системы гребут просто лопатами...
2.05.2017 11:22
- гость -
Три вопроса: что такое офз?, почему сбер будет лишен лицензии? и что плохого, что вкладчикам выплатят по 700 штук?
2.05.2017 11:22
- гость -
Необходимо снижать зависимость от международных платежных систем Виза и Мастер
То есть Сбербанк РФ зависит от международных платежных систем, которые ставят ему палки в колеса и это создает проблемы бюджетникам РФ? Может бюджетникам, которым эти проблемы по барабану, надо разрешить самим принимать решения, уходить от этих проблем или рисковать?
2.05.2017 11:20 из этого следует, что нажав на кнопочку я прекращу работу международных платежных систем (таких как маэстро, мастеркард и виза) на территории РФ.
Пенсионеры и бюджетники РФ ваши деньги в надежных руках
В надежных руках российского государства
2.05.2017 11:27
- гость -
из этого следует, что нажав на кнопочку я прекращу работу международных платежных систем (таких как маэстро, мастеркард и виза) на территории РФ.
Прекращу работу международных платежных систем и заблокирую карту это одно и то же? Если нет, то мне пофиг, на международные платежные системы. Из тех бюджетников, которых я знаю, почти половина снимают всю зарплату или пенсию и им пофиг. кто там что прекратит, у них там ноль
2.05.2017 11:18 вообще то за все платит клиент, почитайте ниже сколько стоит обслуга карты мир, и почему не 300 руб как например у виза? А дохода от таких карт кот наплакал - еслиб было все так, то и международных платежных систем типа виза вообще б не существовало, просто люди выбирают где дешевле, а указ предписывает где "отечественней" - ну просто "честная" конкуренция до слЁз. При этом прослеживается тенденция "беспланто" для пенсионеров перекласть на плечи других пользователей платежной системой, типа бюджетников.
Это правильное решение! Теперь госдеп не сможет проследить транзакции внутри России, следовательно не вскроет все воровские цепочки вывода денег из бюджета и не сможет взять вороватых российских чиновников за яйца в целях шантажа и использования их в своих интересах. Вороватые же российские чиновники не смогут, в свою очередь, сворованные из бюджета деньги вывести за рубеж и эти ворованные деньги будут работать на благо России.
02.05.2017 11:24гость2.05.2017 11:22- гость -Три вопроса: что такое офз?, почему сбер будет лишен лицензии? и что плохого, что вкладчикам выплатят по 700 штук?00-----------------кто знает тот поймёт
Для - гость - 2.05.2017 11:00
Бюджетники и так получают зарплату на банковские карты, теперь будут получать на карту "МИР". Так что ничего трагичного не произойдет.
2.05.2017 11:30 - прекращу значит прекращу, вы нал не сможете снять нигде, даже в банке
2.05.2017 11:27
гость
То есть Сбербанк РФ зависит от международных платежных систем, которые ставят ему палки в колеса и это создает проблемы бюджетникам РФ?
при чем тут палки? Россию встроили в международную финансовую систему , их платежные системы. Контроль финансов в стране позволяет оценить не только зарплаты населения, но и отследить направление финансовых потоков по выводу из страны.
По хорошему внутренняя система должна быть национальной и подконтрольной,
а заодно бы приносить доходы в казну государства...
2.05.2017 11:36
- гость -
Три вопроса: что такое офз?, почему сбер будет лишен лицензии? и что плохого, что вкладчикам выплатят по 700 штук?00-----------------кто знает тот поймёт
Смешная отмазка
2.05.2017 11:38
- гость -
прекращу значит прекращу, вы нал не сможете снять нигде, даже в банке
Запад нажатием кнопки может по сути заблокировать все наши карты? Да ну на фиг
2.05.2017 11:39
- гость -
Россию встроили в международную финансовую систему , их платежные системы.
И это плохо? Это не позволяет отследить направление финансовых потоков по выводу из страны и не приносит доходы в казну государства?
Бюджетники и так получают зарплату на банковские карты, теперь будут получать на карту "МИР". Так что ничего трагичного не произойдет.
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так они за год 300 руб отдают на обслуживание, а так (в системе "МИР" 450 руб в год, не считая 750 руб. первичных).
2.05.2017 11:45
гость
И это плохо? Это не позволяет отследить направление финансовых потоков по выводу из страны и не приносит доходы в казну государства?
А как вы думаете? или думать разучились?
со сберкнигами как-то проще было
2.05.2017 11:18 указы, слабоумие- ЧТО за бред в вашей голове?
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просто на амике премодерация не пропускает слово д@б"л, поэтому пользуюсь определением этого слова из вики - "самая слабая степень умственной отсталости" на свой лад, а что вам собственно не нравится "самая слабая" или "степень"?
А почему карта "Мир" если обслуживается только в РФ, и то не везде?
2.05.2017 11:54 - потому что мировая революция не за горами
2.05.2017 11:51
- гость -
мне всё равно какая у вас степень слабоумия
2.05.2017 11:56 мне всё равно какая у вас степень слабоумия
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ну так и они в кремле то же так думают, и сто лет назад тоже так думали, и в 1991 то же, кстати не без основания. Но существует предел и вот такими указами/законами (или типа сокращением часовых поясов, ограничением на "странные" имена и т.п.) к этому пределу все ближе и ближе. Почему они сделали такой закон понятно, а вот зачем - думаю и сами не смогут ответить.
2.05.2017 11:49
А как вы думаете? или думать разучились?
Я думаю,что 90 % бюджетников и пенсионеров страны не выводят финансовые потоки из страны и на них трудно сделать хорошие доходы в казну государства. А значит для 90 % этот перевод на другую карту на хрен не нужен. Вот так я думаю, или ошибаюсь?
Ну что сказать вам, по вашему нужно сидеть на ровном месте и ничего не делать...
отстегивать бабки в чужой карман, ведь бюджетники это только начало...
2.05.2017 12:09 фишка в другом - несмотря на такие, общепринятые ценности как банковская тайна, как показала практика, возможность проследить банковские операции внутри страны имеется у внешней стороны и эта внешняя сторона может наплевать на банковскую тайну. А скрыть банковские транзакции от внешней стороны можно только одним спасобом - не пользоваться сторонней транспортной системой типа S.W.I.F.T. а пользоваться своей. Мир - это вершина айсберга, всего лишь платежная система, но система, использующая внутри страны только свой "транспорт", конечно у нее есть шлюзы в другие системы, но это совсем другая история, как говорится.
2.05.2017 12:09
гость
а как же зависимость от чужих платежных систем?
не так давно у сбера была проблема с процессингом, так вы тут громче всех возмущались.
2.05.2017 12:20
- гость -
По моему 90 % бюджетником и пенсионерам до лампочки те проблемы, которые вы разъясняете. У них нет необходимости скрывать банковские транзакции от внешней стороны. Так может ввести Мир только для тех, кому надо чего то скрывать?
А может, сразу перевести всех бюджетников на продовольственные карточки?
Ведь чёрт его знает, какая ситуация будет в стране через год с лишним.
А отоварить их можно будет только продукцией ткачевских агрокомплексов.
Так духовнее и скрепнее .Ха-ха!
"Мир" праху ответили путину бюджетники и пенсионеры
2.05.2017 12:24
- гость -
а как же зависимость от чужих платежных систем?
не так давно у сбера была проблема с процессингом, так вы тут громче всех возмущались.
Вы меня с кем то перепутали, я даже не знаю, что такое процессинг и на карточке у меня всегда ноль. В любом случае, если я не возмущаюсь, когда у сбера проблемы с процессингом, то меня можно и не переводить. Пусть переходят те, кого возмущают проблемы с процессингом. Может надо предложить добровольный переход? Кого все устраивает, пусть остается?
2.05.2017 12:26 - а вы думали для чего эта затея с независимой национальной платежной системой, ведь нац. плат. систему можно было побыстрому насуропить и на основе СВИФТ,
2.05.2017 12:28
Недед
борьба за кусок финансового пирога, а так же начало построения собственной безопасной финансовой системы .
если пенсам все равно какой картой платить, то почему бы не пойти на встречу государству, которое возможно решило обезопасить самые незащищенные слои населения от краха мировой валюты
или вы думаете что это просто траты никому не нужные?
Как мы жили без карт и без этих проблем? Спасибо прогрессу, хоть проблем добавил
2.05.2017 12:36
- гость -
2.05.2017 12:28
решило обезопасить самые незащищенные слои населения от краха мировой валюты
Как перевод на Мир обезопасит незащищенные слои населения от краха мировой валюты? И как угрожает крах мировой валюты слоям, у которых этой валюты под ноль?