Фото: golos-buryatyi.ru

Закон, обязывающий банки использовать национальные платежные системы при осуществлении операций по счетам физических лиц, которые получают денежные выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов, подписал президент России Владимир Путин.

Документ, предполагающий перевод бюджетников и пенсионеров на карты "Мир", опубликован на официальном портале правовой информации. Сами карты отечественной платежной системы будут выдаваться с 1 июля всем гражданам, которые обратились за открытием банковского счета для получения выплат из бюджета.

Те россияне, которые уже получают такие выплаты, должны будут оформить карты до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров этот срок увеличен до 1 июля 2020 года.

Бесплатное обслуживание карт будет доступно только пенсионерам.

Также закон оговаривает, что продавцы, имеющие выручку от реализации продукции более 40 миллионов рублей, обязаны обеспечить прием карт "Мир" не позднее 1 октября.

Банки же должны начать принимать карты не позднее 1 июля. В перспективе будет обеспечена эмиссия данных карт за рубежом.

Напомним, что оператором российской национальной платежной системы "Мир" выступает Национальная система платежных карт (НСПК).



