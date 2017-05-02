Барнаульский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание. Летом 2017 года прямыми рейсами можно будет улететь в восемь российских городов, а также за границу – в Камрань и Анталью. Подробнее о том, в какие города, по каким дням и в какое время осуществляются перелеты, смотрите в инфографике Amic.ru.
Внимание! В расписании возможны изменения. Цены актуальны на дату 2 мая. Информацию можно уточнить на сайте аэропорта Барнаула.
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Комментарии
отпустите меня в Гималаи
о я хочу в Сочи
Крым наш
лечу в томск, туда дешевле всего))))
Красноярск куда-то не туда на карте воткнули