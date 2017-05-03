Это стало возможным благодаря участию компании ООО ИСК "ВИРА-Строй" и его барнаульского проекта "Матрешки" в партнерской программе ПАО Сбербанк. Согласно условиям ПАО Сбербанк, процентная ставка составляет 8,9% годовых, а при подаче документов на регистрацию через сервис электронной регистрации, предоставленный Сбербанком, ставка по ипотеке снижается до 8,4% годовых.

Партнерское соглашение и дополнительная скидка от застройщика распространяется на квартиры в домах ЖК "Матрешки" по ул. Балтийская, 95 и Балтийская, 99. Такое соглашение ПАО Сбербанк в Барнауле заключил всего с двумя строительными компаниями, одна из которых – ООО ИСК "ВИРА-Строй".

На условиях "партнерской" ипотеки от ПАО Сбербанк и застройщика "ВИРА-Строй" можно приобрести квартиру с готовой отделкой, а значит, можно будет отметить новоселье уже совсем скоро. Передача ключей в дома на ул. Балтийская, 95 состоится до 30 сентября 2017 года, а на ул. Балтийская, 99 – до 30 сентября 2018 года.

В ЖК "Матрешки" созданы все условия для комфортной жизни и воспитания детей. Дворы комплекса благоустроены. Оборудованы детские площадки для ребятишек всех возрастов, летом двор украшают цветы на клумбах. По периметру комплекса располагаются просторные парковки с достаточным количеством мест как для жителей, так и для гостей ЖК.

Будущим жителям будет доступна вся инфраструктура Индустриального района. Удобное месторасположение комплекса позволяет быстро добираться до школ, детских садов, больниц, крупных торговых центров. Развитая транспортная сеть позволит людям добраться в любую точку города без пересадок.

В новых домах предусмотрены различные варианты планировок по доступным ценам. Так, однокомнатную квартиру в каркасно-кирпичном доме на ул. Балтийская, 99 площадью 39,49 кв. метров с учетом скидки до конца апреля можно приобрести всего за 1 441 385 рублей. А просторная двухкомнатная квартира в доме на ул. Балтийская, 99 площадью 60,36 кв. метров с учетом скидки до конца апреля стоит всего 2 112 600 рублей.

ЖК "Матрешки" возводится в перспективном квартале 2009. Большое внимание строительная компания уделяет благоустройству комплекса. Так, здесь появятся теннисный корт, волейбольное поле, баскетбольная и детская площадки, а также безопасные уличные тренажеры, зоны для выгула домашних животных, подземные парковки.

Застройщик: ООО ИСК "ВИРА-Строй". Проектные декларации размещены на сайте matreshki-barnayl.ru

OOO ИСК "ВИРА-Строй" является партнером всех ведущих банков, работает с ипотекой, материнским капиталом, предоставляет рассрочку. Вся подробная информация доступна по тел. +7 (3852) 55-65-77 или в офисе АН "VS-Недвижимость" – единственного официального партнера застройщика – по адресу:

пр. Красноармейский д. 75б, 3 этаж.